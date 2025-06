Israele oltre l'atmosfera: "Lo Spazio è la nostra prima linea di difesa"

Report citati dai media americani dicono che Israele potrebbe essere presto a corto di missili intercettori Arrow. "Non so quanti ce ne siano ancora, ma so per certo che se finiranno i danni degli attacchi iraniani saranno maggiori. Non dimenticate che in Israele è stato dispiegato Thaad, il sistema antimissile americano che è già stato usato in questa guerra con l'Iran. Gli Stati Uniti sono alleati importanti per noi e credo che ci aiuteranno ancora, ma prima di tutto dobbiamo fidarci di noi stessi e delle nostre capacità".