Mondo
L'EX PREMIER BRITANNICO

Il piano di Blair per trasformare la Striscia nella "Gaza Riviera"

Il progetto sarebbe stato presentato al presidente americano Trump in un vertice segreto alla Casa Bianca

di Isabella Josca
29 Ago 2025 - 19:41
01:34 

Il presidente americano Donald Trump lavora dietro le quinte per trovare una soluzione, a fine conflitto, per la Striscia di Gaza. Un tema d'alta priorità, con tanto di vertice super-segreto alla Casa Bianca, al quale hanno partecipato anche il genero Jared Kushner, suo consigliere speciale nel primo mandato, e a sorpresa Tony Blair. L'ex premier laburista britannico, una volta icona della sinistra globale, è stato inviato del Quartetto per il Medio Oriente, oggi a capo del suo Centro studi che collabora - non senza critiche - con 45 Paesi.

Blair avrebbe presentato un piano a Trump. Ed ecco che torna la tanto discussa "Gaza Riviera". Perché il progetto dell'ex premier prevederebbe la trasformazione della Striscia devastata in un hub commerciale e resort turistico internazionale, oltre a uno scenario di governo e sicurezza a Gaza senza Hamas al potere.

