Il Pe chiede di fissare a 16 anni l'età minima per uso social, l'avv. Rossello: "Ci vuole un controllo"

"È un cambio di paradigma, che però è stato anche valutato come opportuno in molti casi. Ci sono delle esigenze di urgenza. Sappiamo che i minori hanno un utilizzo indiscriminato e non filtrato da parte dei genitori di questi strumenti e che ci sono delle attività invasive particolarmente gravi - ha aggiunto -. L'Europa sta cercando di trovare degli strumenti di tutela sia nei confronti dei minori sia in quelli dei genitori".