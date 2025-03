Il nuovo attivismo di Massimo D'Alema

A volte ritornano. Anzi, in qualche caso non hanno mai davvero lasciato la scena. Prendete Massimo D'Alema. Enfant prodige della politica, ha scalato tutte le vette, fino a diventare il primo ex comunista a varcare la soglia di Palazzo Chigi. Oggi, a 75 anni, è più attivo che mai. Convegni, presentazione di libri, interviste tv, cortei della Cgil, attacchi al governo, moniti alla segretaria del Pd, con la quale i rapporti sono freddi. Ma il suo spazio d'azione resta soprattutto la politica estera, che conosce molto bene.