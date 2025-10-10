Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il riconoscimento

Il Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado

Il video dell'annuncio

10 Ott 2025 - 11:48
07:30 

Il premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Il video dell'annuncio.

video evidenza