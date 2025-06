Il "no" di Ilaria Salis al Pride di Budapest: "Temo ritorsioni"

Ilaria Salis non ha partecipato al Pride di Budapest, nonostante l’annuncio diffuso sui social a fine maggio. La decisione sarebbe maturata dopo un confronto con i compagni di partito e alla luce dell’appello di Maja, attivista tedesca detenuta in Ungheria, coinvolta negli stessi fatti del 2023 per cui Salis è stata arrestata. La presenza dell’eurodeputata, secondo Avs, avrebbe potuto avere ripercussioni su di lei. Intanto, sui social Salis ha criticato duramente le nozze di Jeff Bezos a Venezia, parlando di lotta di classe contro l’élite capitalista.