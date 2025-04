Una notte di preghiere per papa Francesco: grande la commozione nella sua Argentina, centinaia i fedeli riuniti in chiesa a Buenos Aires. L'Empire State Building si illumina in omaggio al Papa a New York. Messa per Bergoglio anche a Gaza City. E a Notre Dame, a Parigi, un fiume di persone in coda per la messa. Lacrime e silenzio dalla Francia al Brasile, fino alle Filippine: il mondo intero si ferma per l'addio al Santo Padre.