Il mistero del drone russo in Turchia

Gli abitanti della provincia nord-occidentale turca di Kocaeli hanno trovato un drone di origine russa precipitato. Il video mostra il drone con le ali rotte mentre viene ispezionato dagli abitanti del posto. Il ministero dell'Interno ha dichiarato di aver trovato un drone Orlan-10 di origine russa nel distretto di Izmit a Kocaeli: le prime valutazioni indicano che il drone è stato utilizzato per scopi di ricognizione e sorveglianza. In corso un'indagine sull'incidente.