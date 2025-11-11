Il ministro Valditara torna a Caivano: "Il decreto e l'Agenda Sud funzionano"

Torna a Caivano il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "La scuola è il futuro: guai a rubare il futuro a un bambino, guai a rubare il voi ragazzi. Siete il futuro", ha detto in visita all'Istituto comprensivo del Parco Verde, che accoglie gli alunni dell'asilo, delle elementari e delle medie. Valditara fa anche il punto sull'evasione scolastica. "I ragazzi sono tornati a scuola e per tutta la Campania il decreto Caivano ed Agenda Sud hanno funzionato contro l'abbandono scolastico: ci sono circa 10mila ragazzi che abbiamo recuperato", ha aggiunto. Proprio nel decreto Caivano il governo ha previsto che siano le scuole a segnalare la mancata frequenza degli studenti al Comune, in modo da consentire alle amministrazioni locali di ammonire le famiglie, passibili, nei casi più gravi, di arresto e carcere fino a due anni. "Gli investimenti sono molto rilevanti - ha concluso. - Agenda sud ha funzionato benissimo: sono 400mila euro di investimenti per Agenda Sud. Altri 400 contro la dispersione scolastica".