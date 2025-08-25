Il ministro Tajani dal Papa: "Insieme per la pace"

Rapporti eccellenti e un impegno forte per la pace soprattutto in Medio Oriente e in Ucraina.

Udienza privata con papa Leone XIV per il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, ricevuto al palazzo apostolico dal pontefice insieme ai suoi familiari. Non ci si è soffermati con il papa su un tema specifico - ha precisato il capo della Farnesina - abbiamo dialogato di tutte le guerre che ci sono nel mondo e dell'importanza che deve avere per ognuno di noi l'impegno per la pace