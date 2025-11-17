Il maltempo colpisce anche la chef Antonia Klugmann: "Il ristorante è sott'acqua"

L’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli nella notte ha invaso anche il ristorante stellato "L'Argine a Vencò" di Antonia Klugmann, a Dolegna del Collio. La chef ha mostrato sui social la gravità dei danni provocati dall’acqua nella struttura. "Siamo sott’acqua da stanotte. Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sott’acqua. La campagna è un lago, frighi e celle spente. Le stanze, appena sistemate, sono di nuovo completamente rovinate", ha scritto la chef.