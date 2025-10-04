Il Lussemburgo in festa per Guillaume V

Una nuova era si è aperta per il Granducato di Lussemburgo. Guillaume V ha assunto il trono dopo l'abdicazione del padre Henri, che ha rinunciato alla corona al termine di un regno durato venticinque anni. La cerimonia si è svolta nell'aula del Parlamento, alla presenza di deputati e rappresentanti diplomatici internazionali. Il neo sovrano ha prestato giuramento diventando il settimo Granduca della dinastia Nassau-Weilburg, che guida la piccola nazione dal 1890. Henri non ha nascosto la commozione nell'assistere al figlio che raccoglie l'eredità dinastica, in un passaggio che ha ribadito i valori della tradizione e della continuità. Vestito con un'uniforme verde impreziosita da una fascia gialla, affiancato dalla consorte Stéphanie, Guillaume V ha poi salutato la folla radunata nel centro storico della capitale. Ad accoglierlo, applausi, bande musicali e una distesa di bandiere rosse, bianche e blu, i colori dell'insegna nazionale.