Il Lussemburgo in festa per Guillaume V

Abdicazione di Henri dopo 25 anni di regno
Una nuova era si è aperta per il Granducato di Lussemburgo. Guillaume V ha assunto il trono dopo l'abdicazione del padre Henri, che ha rinunciato alla corona al termine di un regno durato venticinque anni. La cerimonia si è svolta nell'aula del Parlamento, alla presenza di deputati e rappresentanti diplomatici internazionali. Il neo sovrano ha prestato giuramento diventando il settimo Granduca della dinastia Nassau-Weilburg, che guida la piccola nazione dal 1890. Henri non ha nascosto la commozione nell'assistere al figlio che raccoglie l'eredità dinastica, in un passaggio che ha ribadito i valori della tradizione e della continuità. Vestito con un'uniforme verde impreziosita da una fascia gialla, affiancato dalla consorte Stéphanie, Guillaume V ha poi salutato la folla radunata nel centro storico della capitale. Ad accoglierlo, applausi, bande musicali e una distesa di bandiere rosse, bianche e blu, i colori dell'insegna nazionale.
Il piccolo Stato, con 680mila abitanti ed epicentro finanziario europeo, ha festeggiato l'avvenimento ospitando personalità di primo piano: dalle case reali di Belgio e Paesi Bassi ai vertici delle istituzioni europee, la presidente del Parlamento Roberta Metsola e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, giunti al palazzo legislativo percorrendo un lungo tappeto rosso. La giornata si concluderà con un galà a cui parteciperanno il presidente francese Emmanuel Macron e il capo dello Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il pontefice Leone XIV ha inviato le sue congratulazioni al nuovo Granduca.
Guillaume V, che ha studiato tra Lussemburgo, Svizzera e l'Accademia militare inglese di Sandhurst, conseguendo una laurea in arti e scienze politiche ad Angers, ha sposato nel 2012 la contessa belga Stéphanie de Lannoy. Dalla loro unione sono nati due figli, Charles e François. Il sovrano non preannuncia stravolgimenti in una monarchia dal carattere essenzialmente cerimoniale, ma gli esperti ritengono che possa conferire alla corona un'impronta più moderna ed accessibile. I festeggiamenti continueranno in tutto il territorio nazionale fino a domenica.
Commenti (0)