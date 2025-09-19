Il "Jimmy Kimmel Live" sospeso dopo gli attacchi al mondo Maga

L'emittente americana Abc ha sospeso a tempo indeterminato il "Jimmy Kimmel Live", uno dei programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti. La decisione è stata presa dopo i commenti del conduttore Jimmy Kimmel in merito all'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. "Nella gang dei Maga molti stanno cercando disperatamente di far passare questo ragazzo, che ha ucciso Kirk, per qualcosa di diverso da loro. Stanno facendo di tutto per sfruttare politicamente la situazione", ha detto Kimmel, aggiungendo che il presidente americano Donald Trump piange come un bambino di quattro anni che ha perso il pesce rosso.