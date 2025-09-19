Il "Jimmy Kimmel Live" sospeso dopo gli attacchi al mondo Maga

Il presidente Trump"si è congratulato con Abc per il provvedimento. Ma non tutti sono d'accordodi Leonardo Mochi
L'emittente americana Abc ha sospeso a tempo indeterminato il "Jimmy Kimmel Live", uno dei programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti. La decisione è stata presa dopo i commenti del conduttore Jimmy Kimmel in merito all'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. "Nella gang dei Maga molti stanno cercando disperatamente di far passare questo ragazzo, che ha ucciso Kirk, per qualcosa di diverso da loro. Stanno facendo di tutto per sfruttare politicamente la situazione", ha detto Kimmel, aggiungendo che il presidente americano Donald Trump piange come un bambino di quattro anni che ha perso il pesce rosso.
Il mondo americano ora si divide fra chi definisce "disgustosi" i commenti del comico e chi, chiedendo maggiore libertà d'espressione, prende le difese di Kimmel al quale viene chiesto di scusarsi con la famiglia Kirk e inviare "una significativa donazione personale" ai parenti dell'attivista e al suo movimento. Immediato il commento del tycoon, che sul suo social Truth si è congratulato con l'emittente per il provvedimento, che però ora potrebbe avere pesanti conseguenze economiche, con il programma che nel solo 2024 aveva generato circa 76 milioni di dollari in pubblicità.
