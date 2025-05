Il governo impugna la legge del Trentino sul terzo mandato

Nessun terzo mandato. Con il parere contrario della Lega, il governo ha impugnato, di fronte alla Corte Costituzionale, la legge della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il limite dei mandati consecutivi possibili per il presidente. Significa che Fugatti non potrà ricandidarsi, ma lo stesso vale per Fedriga in Friuli-Venezia Giulia, altra Regione che gode dell'autonomia e dove gli assessori leghisti hanno ritirato le deleghe. Via libera dal consiglio dei ministri anche al decreto legge Infrastrutture. Il provvedimento, voluto dal ministro per i Trasporti Salvini, introduce misure innovative per sbloccare i cantieri, semplificare le procedure e garantire servizi di trasporto all'altezza delle esigenze dei cittadini e delle imprese. Tra gli interventi, ci sono norme che riguardano anche il Ponte sullo Stretto di Messina. Via libera anche alla riforma per il reclutamento dei docenti.