Spettacolo
Ospite di #Soundon

Il giovane cantautore Alessandro si racconta

Alessandro ha aperto il concerto di Ligabue a Campovolo. Per il giovane cantautore carpigiano è stato un vero sogno ad occhi aperti e ci ha raccontato le sue emozioni. Sul palco ha presentato anche il suo ultimo singolo "Calma".

10 Ott 2025 - 18:35
07:22 