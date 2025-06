Il Giardino dei Giusti all'Onu

"Fondazione Gariwo ha proposto agli Stati delle Nazioni Unite di celebrare la Giornata dei Giusti dell'Umanità. L'esempio dei Giusti come strumento per contrastare la violenza e l'odio, per promuovere la cultura del bene". Così a New York la delegazione della Fondazione (organizzazione con sede a Milano che lavora per promuovere la memoria dei Giusti, persone che si sono opposte a genocidi, crimini contro l'umanità e totalitarismi, ndr), presieduta da Gabriele Nissim, ha lanciato un appello per il riconoscimento internazionale della Giornata dei Giusti e per la creazione di nuovi Giardini in tutti gli Stati membri. Sono circa 300, in Italia e nel mondo, i Giardini dedicati al ricordo di chi, con piccoli e grandi gesti, ha fatto la differenza e nella vita degli altri.