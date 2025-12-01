Logo Tgcom24
Politica
LA POLEMICA

Il generale Vannacci provoca col presepe nello zaino

Sui i social esplode la polemica

01 Dic 2025 - 12:51
00:13 

L'ultima provocazione del generale Vannacci. L'euro-deputato della Lega accende la polemica sul presepe, vietato in alcune scuole e istituzioni. I social si dividono, molti attaccano Vannacci per la scelta di abbinare il simbolo del presepe allo zaino mimetico.

