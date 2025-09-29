Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
MEDIORIENTE

Il futuro di Gaza passa ancora da Washington

Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e Netanyahu

di Elia Milani
29 Set 2025 - 13:34
01:31 

Il futuro della guerra a Gaza passa ancora da Washington. Occhi puntati sulla capitale americana, dove il presidente americano Donald Trump incontrerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che arriva alla Casa Bianca per la quarta volta dall'inizio del secondo mandato del tycoon. Un incontro che alcuni definiscono "decisivo", in cui si discuterà del piano di 21 punti cui ha lavorato l'inviato speciale per il Medioriente Steve Witkoff. Un piano che, oltre al disarmo di Hamas e alla liberazione dei 48 ostaggi, prevede che i palestinesi rimangano nella Striscia e che l'esercito israeliano ritiri le sue truppe da Gaza. Condizioni che il governo guidato da Netanyahu si è sempre rifiutato di accettare.

gaza
donald trump
benjamin netanayahu

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri