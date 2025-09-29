Il futuro di Gaza passa ancora da Washington

Il futuro della guerra a Gaza passa ancora da Washington. Occhi puntati sulla capitale americana, dove il presidente americano Donald Trump incontrerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che arriva alla Casa Bianca per la quarta volta dall'inizio del secondo mandato del tycoon. Un incontro che alcuni definiscono "decisivo", in cui si discuterà del piano di 21 punti cui ha lavorato l'inviato speciale per il Medioriente Steve Witkoff. Un piano che, oltre al disarmo di Hamas e alla liberazione dei 48 ostaggi, prevede che i palestinesi rimangano nella Striscia e che l'esercito israeliano ritiri le sue truppe da Gaza. Condizioni che il governo guidato da Netanyahu si è sempre rifiutato di accettare.