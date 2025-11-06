Il Friuli-Venezia Giulia potrebbe presto riavere le sue province

Gli enti"erano stati aboliti nel 2016 dal Consiglio regionale, durante l'era Serracchianidi Fabio Nuccio
Il Friuli-Venezia Giulia potrebbe presto riavere le sue quattro province. La Camera ha infatti approvato a maggioranza assoluta la proposta di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale della Regione, consentendo di reintrodurre gli enti che erano stati aboliti nel 2016 dal Consiglio regionale, durante l'era Serracchiani. Il governatore Fedriga: "Manca ancora un passaggio al Senato, dopodiché i cittadini potranno nuovamente scegliere da chi essere governati".