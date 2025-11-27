Il drone sulla Thailandia colpita dalle inondazioni

Oltre 40 persone sono morte in inondazioni che hanno colpito nelle ultime ore zone della Thailandia, della Malesia e il nord dell'isola di Sumatra in Indonesia: lo si apprende da bilanci resi noti dalle autorità locali. In Thailandia e in Malesia decine di migliaia di persone sono state evacuate da aree in cui le alluvioni hanno lasciato strade sommerse e case allagate. In questo caso, i morti calcolati sono almeno 34. Il governo thailandese martedì ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Songkhla, dopo che le piogge torrenziali, iniziate alla fine della scorsa settimana, hanno colpito diverse province meridionali. A causa di questa situazione, residenti e turisti sono rimasti bloccati nelle loro case e nei loro hotel, con i soccorritori che hanno usato barche, moto d'acqua e camion militari per intervenire in mezzo all'acqua alta. L'esercito ha dispiegato una portaerei e mobilitato elicotteri per evacuare persone con necessità sanitarie verso ospedali della zona.