Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
NULLA COME PRIMA

Il drone sopra Gaza: com'era e com'è

Una serie di filmati di droni e immagini satellitari che confrontano Gaza prima e dopo il conflitto

09 Ott 2025 - 17:43
02:36 
video evidenza
striscia gaza