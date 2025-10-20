Logo Tgcom24
iniziata la rimozione delle macerie

Il drone mostra le ruspe al lavoro a Gaza City

Tra palazzi distrutti e strade ormai inesistenti sono iniziate le operazioni di rimozione delle macerie

20 Ott 2025 - 11:22
08:45 
video evidenza
gaza
israele guerra hamas