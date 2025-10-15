Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Al centro Vismara

Il discorso di Modric ai giovani calciatori del Milan

Il campione croato ha fatto visita ai ragazzi del settore giovanile

15 Ott 2025 - 12:14
00:24 

Luka Modric, il campione croato del Milan, tornato dagli impegni con la sua Nazionale ha fatto visita, al centro Vismara, ai giovani calciatori rossoneri. Dai più piccoli alla Primavera, il pallone d'Oro 2018 ha incontrato tutti ed è stato accolto dal direttore Vincenzo Vergine e dallo staff dell’agonistica. Davanti ai giovani talenti e aspiranti campioni del futuro, Modric ha tenuto un discorso: "Lavorate duro e credete in voi stessi. Giocare a calcio è la cosa più bella, per cui date tutto e divertitevi ogni giorno", ha detto davanti ai ragazzi affascinati dal suo talento e dalle sue parole. 