Il deputato Riccardo Magi alla Camera travestito da fantasma, espulso

Il deputato Riccardo Magi, segretario di Più Europa, per protestare contro l'invito della maggioranza all'astensione ai referendum dell'8 e 9 giugno è entrato in Aula alla Camera vestito da fantasma mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari stava intervenendo in occasione del question time del premier Meloni. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha immediatamente chiesto l'espulsione del deputato, che è stato allontanato dai commessi di Montecitorio. "Si ricorda - urlava Magi rivolto alla presidente del Consiglio mentre veniva portato via - presidente Meloni quando accusava i governi di silenziare i referendum, di sfavorire la partecipazione? Se lo ricorda? Era il 2016". La premier ha assistito sorridendo.