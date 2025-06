Il decreto sicurezza è legge, sfiorata la rissa al Senato

Il decreto sicurezza è legge dopo il voto di fiducia ottenuto dal governo al Senato: 109 sì, 69 no e un'astensione. In aula sfiorata la rissa durante gli interventi degli esponenti di Fdi Spelegatti, Balboni e Berrino. "Legalità e sicurezza sono pilastri della libertà" commenta con soddisfazione via social Giorgia Meloni che promette: "Continueremo a difenderli con determinazione". Un provvedimento strategico fortemente voluto dal governo, sottolinea il ministro dell'interno Piantedosi e il vicepremier Matteo Salvini. Ma le opposizioni denunciano una svolta autoritaria, come dice Francesco Boccia del Pd: "Contestiamo un governo che vuole mettere in carcere operai che manifestano fuori dalle fabbriche e studenti che protestano. Per Meloni la sicurezza si traduce in repressione e carcere".