Il comandante blocca il volo a Città del Messico

A Città del Messico, un pilota della compagna Magnicharters si è barricato in cabina per protesta, impedendo al suo volo diretto a Cancun di decollare. Bloccati nel velivolo, i passeggeri lo hanno ripreso mentre all'interfono spiegava di essere stato appena licenziato e reclamava il pagamento di 5 mensilità dello stipendio. Il comandante ribelle è stato poi fermato dalla polizia. Ora dovrà rispondere di sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio.