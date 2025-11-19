Il celebre water d'oro di Maurizio Cattelan venduto all'asta per 12 milioni di dollari

L'opera è stata aggiudicata al solo valore del metallo prezioso, sotto le attese
A New York, il celebre water d’oro massiccio di Maurizio Cattelan, "America", è stato venduto all'asta da Sotheby's per poco più di 12 milioni di dollari. Una cifra che corrisponde di fatto al valore dell’oro più i diritti d’asta, senza alcun plusvalore artistico. Si tratta del secondo esemplare realizzato dall’artista nel 2016, mentre l’altro era stato rubato dalla casa natale di Winston Churchill e mai recuperato.
La casa d’aste e lo stesso Cattelan speravano in un risultato più alto, capace di riflettere non solo il valore materiale dell’opera ma anche la sua forza provocatoria. A mettere in vendita il pezzo era Steve Cohen, noto collezionista e proprietario dei New York Mets.