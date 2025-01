Il caso Todde approda di fronte alla giunta per le elezioni

Terminate le feste di fine anno, la politica sarda rientra nei corridoi del palazzo del Consiglio regionale con un macigno non indifferente da affrontare. La maggioranza a traino M5s-Pd sta facendo i conti con il terremoto per l'ordinanza-ingiunzione della Corte d'appello di Cagliari sulle spese dellacampagna elettorale della presidente Alessandra Todde, e nel frattempo segue la linea, già annunciata e ribadita dalla stessa governatrice, di "andare avanti e lavorare sereni". Oggi cominciano gli incontri informali tra il presidente del Consiglio regionale e la Giunta per le elezioni.