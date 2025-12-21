Logo Tgcom24
Il cardinale Pizzaballa celebra la messa di Natale a Gaza

Il patriarca di Gerusalemme"ha anche visitato le tendopoli degli sfollati

di Francesca Canto
21 Dic 2025 - 12:33
01:26 

A Gaza City i cristiani si sono riuniti nella chiesa della Sacra Famiglia - colpita da un raid israeliano a luglio - per assistere alla messa di Natale celebrata in anticipo dal patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, a conclusione della visita pastorale nella Striscia. Pizzaballa si è anche recato sulla spiaggia dove centinaia di sfollati vivono in condizioni disumane, esposti al vento gelido e alle continue piogge.

