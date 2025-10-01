Il capo del Pentagono Hegseth alle truppe: "Stop alla cultura woke nell'esercito"

"È stancante vedere truppe grasse. E' anche inaccettabile vedere generali e ammiragli grassi nelle sale del Pentagono in tutto il Paese e nel mondo. È un brutto aspetto". Base militare di Quantico, virginia. L'evento ha per molti analisti una portata storica. Centinaia di alti generali americani, mai così tanti, ascoltano l'arringa del segretario alla Difesa Pete Hegset, che lancia l'anatema contro quella che definisce "la cultura woke nell'esercito", ovvero quel superamento delle disuguaglianze che ha visto indossare la divisa e sempre più donne, omosessuali, senza quei rigidi paletti in merito a genere, identità, aspetto fisico. "Basta con la barba lunga. L'era dei profili ridicoli è finita. Leader politici sciocchi hanno imposto la rotta sbagliata. Rigidi criteri fisici: chi non li rispetta - dice Hegseth - è fuori".