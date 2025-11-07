Il Camp Nou riapre le porte: oltre 20mila tifosi per l'allenamento del Barcellona

Dopo oltre due anni di lavori, il Barcellona è tornato a respirare l'aria del Camp Nou. La squadra di Hansi Flick ha calcato per la prima volta il prato del rinnovato stadio, accolta dall'entusiasmo di più di 20mila tifosi. L'allenamento a porte aperte, organizzato come test operativo per la nuova struttura, ha trasformato un semplice momento tecnico in una vera festa blaugrana. Cori, bandiere e applausi hanno riempito le tribune mentre i giocatori si allenavano sul terreno di gioco dello Spotify Camp Nou. Si tratta di un passo importante nel percorso di riapertura graduale dell'impianto, che il club punta a rendere pienamente operativo entro il 2025. L'obiettivo è tornare a giocare in pianta stabile nello storico stadio già entro la fine di novembre, con una prima parziale riapertura al pubblico, dopo mesi di attesa e grande curiosità, anche se i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati.