Il Bike Pride: a Londra si pedala tutti nudi

Il Bike Pride è andato in scena a Londra per il tradizionale e annuale appuntamento della corsa ciclistica in cui i partecipanti sono invitati a partecipare completamente nudi o in biancheria intima. Gli organizzatori hanno spiegato che la corsa annuale è stata organizzata come manifestazione contro la cultura automobilistica londinese e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vulnerabilità dei ciclisti sulle strade della città.