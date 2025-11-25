Logo Tgcom24
Un prodotto legato alla terra

Il battitore esperto, il segreto del Parmigiano Reggiano

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, racconta un marchio iconico del Made in Italy: "Cultura, storia, tradizione, territorio e soprattutto persone: ecco perché Parmigiano Reggiano è molto più di un semplice formaggio"

25 Nov 2025 - 12:15
04:16 