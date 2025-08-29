Iginio Massari festeggia 83 anni con un volo in zipline

Per celebrare il suo 83esimo compleanno, Iginio Massari ha scelto un'esperienza fuori dal comune: un volo in zipline tra le montagne. Il celebre maestro pasticcere si è concesso un momento di pura adrenalina, allontanandosi per un giorno dal laboratorio per vivere un'avventura all'aria aperta, e ha postato il video dell'impresa sui social. Un gesto che conferma il suo spirito energico e curioso, capace di sorprendere anche lontano dai dolci.