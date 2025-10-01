Logo Tgcom24
Idranti contro le barche della Flotilla

"Se spegnete il motore chiudiamo l'acqua"

01 Ott 2025 - 23:00
00:36 

La Marina israeliana ha usato idranti contro alcune delle 44 imbarcazioni della Global Sumud Flottilla

