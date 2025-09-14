Logo Tgcom24
le immagini del crollo

Idf: "Colpito un grattacielo usato da Hamas a Gaza City"

Secondo l'esercito israeliano, Hamas avrebbe installato nell'edificio apparecchiature di sorveglianza per monitorare i movimenti delle truppe nella zona, in modo da anticipare gli attacchi

14 Set 2025 - 12:19
00:43 
