Mondo
lo studio di uno storico tedesco

IA per riconoscere i gerarchi nazisti

Ecco cosa ha scoperto uno storico tedesco partendo da una foto

di Leonardo Mochi
03 Ott 2025 - 19:17
01:23 

L'Intelligenza artificale usata per risalire all'identità di un soldato nazista. E' la scoperta, anzi l'impresa, di Jurghen Matthaus, storico tedesco che assieme al collettivo investigativo Bellingcat, è riuscito a dare un nome e un cognome al militare delle SS che vedete in foto. Si tratta di Jakobus Onnen, insegnante di ginnastica e di lingua tedesca, mentre punta una pistola alla testa di un detenuto ebreo, seduto sull'orlo di una fossa comune. Dietro di loro, decine di membri delle SS. Mediante la consultazione di archivi e analisi delle immagini grazie all'intelligenza artificiale, Matthaus è riuscito anche a localizzare la foto.

