Politica
resa dei conti interna

I risultati della Calabria aprono la resa dei conti a sinistra

La segreteria di Elly Schlein da oggi entra nel mirino dei delusi all'interno del Pd

di Enrico Laurelli
06 Ott 2025 - 19:51
Undicesimo ko, undicesimo. Qualcosa a sinistra non va, tutto è da ripensare. I risultati della Calabria, con Occhiuto che stacca di 20 punti l'avversario del campo largo, aprono una resa dei conti interna senza precedenti. Già, il campo largo: i Cinque Stelle in cerca di un riposizionamento, il Pd che boccheggia a corto di una strategia di governabilità, l'asse della proposta sempre più spostato a sinistra, riformisti silenziati. La segreteria di Elly Schlein da oggi entra nel mirino dei delusi all'interno del Pd. Chi vuole cambiare, nel Pd, si dà appuntamento a Milano il 24 ottobre, per sostenere la proposta moderata, nella riprova che il campo largo ha confini ristretti e senza orizzonte.        

