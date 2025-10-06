I risultati della Calabria aprono la resa dei conti a sinistra

Undicesimo ko, undicesimo. Qualcosa a sinistra non va, tutto è da ripensare. I risultati della Calabria, con Occhiuto che stacca di 20 punti l'avversario del campo largo, aprono una resa dei conti interna senza precedenti. Già, il campo largo: i Cinque Stelle in cerca di un riposizionamento, il Pd che boccheggia a corto di una strategia di governabilità, l'asse della proposta sempre più spostato a sinistra, riformisti silenziati. La segreteria di Elly Schlein da oggi entra nel mirino dei delusi all'interno del Pd. Chi vuole cambiare, nel Pd, si dà appuntamento a Milano il 24 ottobre, per sostenere la proposta moderata, nella riprova che il campo largo ha confini ristretti e senza orizzonte.