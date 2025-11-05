I redditi dei politici

E infatti a grande distanza li seguono nel centrodestra Carlo Nordio, Maurizio Lupi e Atnonio Tajani. A sbirciare nei portafogli dei politici si scopre che la segretaria Dem Elly Schlein si mette in tasca 98mila euro, meno di Carlo Calenda, Azione, e di Piero Fassino, che tocca i 143mila. Li guarda tutti dall'alto l'ex magistrato Federico Cafiero De Raho che sfonda il muro dei 300mila euro. Nella competizione tra chi guadagna di più dentro Alleanza Verdi e Sinistra la spunta Angelo Bonelli che supera l'asticella dei 100mila. Si ferma a 99 Nicola Fratoianni. Poco male: sua moglie Elisabetta Piccolotti, anche lei deputata AVS, lo scorso anno aveva portato a casa più o meno la stessa cifra, dalla quale forse andrebbe però sottratta la spesa per il leasing della Tesla che tante polemiche aveva suscitato. Per una classifica completa mancano ancora le dichiarazioni dei redditi di diversi politici: il vicepremier Matteo Salvini, il leader Cinquestelle Giuseppe Conte e Matteo Renzi, il rottamatore da anni tra i più benestanti di una classe che comunque non se la passa affatto male.