I palestinesi evacuano da Gaza City tra le macerie

Dopo l'ordine di evacuazione arrivato dall'esercito israeliano, moltissimi palestinesi hanno lasciato il quartiere di Shujaiya, a Gaza City. Le persone portano via tutto quello che hanno, a bordo di auto stracolme, di carretti o di asini. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che l'esercito stava "sezionando" Gaza e sequestrando parti di territorio per fare pressione su Hamas per la liberazione degliostaggi rimasti, mentre i soccorritori hanno detto che 34 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sul territorio.