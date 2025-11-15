Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
IN VISTA DELLE AMMINISTRATIVE

I musulmani puntano al Campidoglio: fondato un nuovo partito islamico

Un tentativo simile a quello di Monfalcone (Gorizia), che però era fallito

di Alessandra Chertizza
15 Nov 2025 - 20:02
01:37 

Punta dritto al Campidoglio il partito islamico che si è appena costituito in vista delle elezioni del 2027 per il sindaco della Capitale. Si chiama "MuRo27", acronimo di "Musulmani per Roma 2027" e ha già una sua pagina social, dalla quale gli aderenti invitano a essere contattati, e spiegano come intendono promuovere idee e proposte coerenti con l'appartenenza religiosa. Un tentativo c'era già stato, a Monfalcone, in provincia di Gorizia, ma lì alle Amministrative della primavera scorsa il partito islamico non ha sfondato ed è rimasto fuori dal Comune.

roma