I musulmani puntano al Campidoglio: fondato un nuovo partito islamico

Punta dritto al Campidoglio il partito islamico che si è appena costituito in vista delle elezioni del 2027 per il sindaco della Capitale. Si chiama "MuRo27", acronimo di "Musulmani per Roma 2027" e ha già una sua pagina social, dalla quale gli aderenti invitano a essere contattati, e spiegano come intendono promuovere idee e proposte coerenti con l'appartenenza religiosa. Un tentativo c'era già stato, a Monfalcone, in provincia di Gorizia, ma lì alle Amministrative della primavera scorsa il partito islamico non ha sfondato ed è rimasto fuori dal Comune.