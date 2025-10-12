I miliziani di Hamas ricompaiono a Gaza e rifiutano il disarmo

Nessun esponente di Hamas sarà presente alla cerimonia della firma lunedì 13 ottobre a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Il gruppo è diviso. Da una parte l'ala politica che ha firmato l'intesa americana sotto pressione di Qatar, Egitto e Turchia; dall'altra i comandanti dell'ala militare a Gaza che non intendono arrendersi e alzano la posta. Hamas avverte intanto che il disarmo è fuori discussione, così come l'esilio all'estero dei suoi leader. Segnali che il passaggio alla fase due degli accordi di pace sarà molto più difficile della prima e piena di insidie.