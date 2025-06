I funerali di Martina Carbonaro, l'arcivescovo di Napoli: "Morta per un'idea malata dell'amore"

"Martina è morta per mano della violenza. È morta per mano di un ragazzo che non ha saputo reggere un rifiuto, un limite, una libertà, togliendo il futuro non solo a Martina ma anche a sé stesso. Martina è morta per un'idea malata dell'amore. Un'idea ancora troppo diffusa, troppo tollerata, troppo silenziosa". Lo ha detto don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, nel corso dell'omelia per i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex, Alessio Tucci.