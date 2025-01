I dieci anni al Quirinale di Sergio Mattarella

Una presidenza da record quella di Sergio Mattarella, che taglia il traguardo storico dei 10 anni e adesso veleggia verso il giro di boa del secondo settennato. Fu infatti eletto il 31 gennaio del 2015 e riconfermato dal Parlamento il 29 gennaio del 2022, per poi giurare il 3 febbraio. Ha assistito a cinque governi nonché alla pandemia di Covid. “Giudice impaziale” come si è sin da suibito definito nel suo primo discorso, Mattarella è stato sempre apprezzato da ogni fazione politica per l’atteggiamento super-partes e la pacatezza nei toni. Doti che gli hanno garantito l’affetto anche dei cittadini.