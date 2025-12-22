Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
SOPRA IL CIELO DI HAITI

I detriti della navicella di SpaceX dopo il lancio del 16 gennaio

L'esplosione del razzo ha messo in pericolo tre aerei

22 Dic 2025 - 16:22
00:18 
space x