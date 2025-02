I centri albanesi saranno usati per il rimpatrio degli espulsi

Da centro di accoglienza per richiedenti asilo, provenienti da Paesi inseriti nella lista italiana di quelli sicuri, a Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) destinato ad accogliere migranti già destinatari di decreto di espulsione dall’Italia e quindi da riportare in patria. È il destino che attende il complesso albanese di Gjader e forse anche l’hotspot sulla costa di Shengjin. Il governo è infatti intenzionato a trasformare per decreto la destinazione d’uso dei centri aperti. In attesa della sentenza dei magistrati della Corte di Giustizia europea del 25 febbraio il governo anticipa i tempi e lavora al nuovo piano migranti che coinvolge Tirana