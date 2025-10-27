Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
COMPLETATA LA RIMOZIONE

Hong Kong, recuperato il relitto del cargo Boeing 747 precipitato in mare

Il velivolo ha sbandato durante l'atterraggio, colpendo un'auto della pattuglia e causando la morte di due lavoratori

27 Ott 2025 - 13:42
01:03 

 Le autorità di Hong Kong hanno completato la rimozione del relitto principale di un cargo Boeing 747, che era uscito di pista e precipitato in mare. Il velivolo, operato dalla compagnia ACT Airlines, ha sbandato durante l'atterraggio, colpendo un'auto della pattuglia e causando la morte di due lavoratori. I quattro membri dell'equipaggio a bordo sono rimasti illesi nell'incidente. Una nave di salvataggio ha sollevato la parte anteriore dell'aereo dall'acqua. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell'incidente. Gli esperti stanno analizzando i dati registrati dal flight data recorder e dal cockpit voice recorder, recuperati pochi giorni fa. 