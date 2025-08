Hiroshima, 80 anni dopo la bomba atomica si cercano ancora i resti dei dispersi

Quando 80 anni fa, il 6 agosto 1945, esplose la prima bomba atomica in Giappone, migliaia di morti e moribondi furono trasportati sulla piccola isola rurale di Ninoshima, appena a sud di Hiroshima, da imbarcazioni militari con equipaggi addestrati per missioni suicide. Molte delle vittime avevano i vestiti bruciati e la pelle appesa al viso e agli arti. A causa delle scarse cure mediche e dell'assistenza, secondo i documenti storici, solo poche centinaia erano ancora in vita quando l'ospedale da campo chiuse il 25 agosto. I morti furono sepolti in vari luoghi in operazioni caotiche e affrettate. Decenni dopo, gli abitanti della zona sono alla ricerca dei resti dei dispersi, spinti dal desiderio di onorare le vittime e di portare sollievo ai sopravvissuti che sono ancora tormentati dai ricordi dei loro cari scomparsi.