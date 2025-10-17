Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
È LA 35ESIMA VOLTA DA DICEMBRE

Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea

Le eruzioni si verificano a intervalli semi-regolari dalla fine dello scorso anno

17 Ott 2025 - 10:59
00:51 

Alle Hawaii il vulcano Kilauea ha nuovamente eruttato lava dal suo cratere sommitale. Le eruzioni si verificano a intervalli semi-regolari dalla fine dello scorso anno: quella di venerdì 17 ottobre è stata la 35esima dal mese di dicembre.Gli scienziati ritengono che facciano tutte parte della stessa eruzione perché il magma ha seguito lo stesso percorso verso la superficie.Le fontane dalla bocca sud hanno raggiunto i 400 metri di altezza.