Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN THAILANDIA

Hat Yai, soccorritori salvano un vitello intrappolato sopra un palo

Le immagini mostrano la potenza dell'alluvione che ha colpito il sud del Paese

26 Nov 2025 - 15:32
01:11 

Nel sud della Thailandia, duramente colpito dalle inondazioni, i soccorritori hanno portato in salvo un vitello rimasto intrappolato tra i fili in cima a un palo. L'incredibile episodio è avvenuto a Hat Yai, una delle città più colpite dal maltempo che ha sommerso intere aree abitate. Le immagini, riprese dopo ore di piogge torrenziali, mostrano quanto fosse alta l'acqua: il piccolo animale era finito a diversi metri da terra, impigliato nei cavi. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo e a liberarlo, riportandolo finalmente al sicuro.